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Şehirler arası otobüs yolculuklarında yeni bir uygulamaya geçiliyor. 1 Ocak 2024’ten itibaren, tüm firmalar, araç takip cihazı bulundurmak zorunda olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tüm otobüs firmalarının, araç takip cihazı bulundurmak zorunda olacağını duyurdu.

Buna göre, şehirler arası otobüslerde uygulanacak yeni düzenleme kapsamında, 2024 yılı başından itibaren araç takip cihazı kullanımı zorunlu hale gelecek.

Yolculuk yapan otobüsler, bu cihazlar aracılığıyla araçlarının konumunu, tarihini ve saatindeki değişiklikleri 2 dakikada bir Ulaştırma Bakanlığı'nın sistemine iletecek.

Bu sayede, otobüsler anlık olarak izlenebilecek ve amaç, korsan taşımacılığa karşı etkili bir önlem almak ve yolcuların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak.

Bakanlık, sisteme kaydedilen verileri denetim, kaza veya afet durumlarında kullanabilecek.

Yapılan toplantılarda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakanlık, şehirler arası yolcu taşımacılığının sorunlarını ele aldı.

Yeni uygulama ile birlikte, araç takibinin kolaylaşması, şeffaflığın artırılması ve korsan taşımacılığın önlenmesi hedefleniyor. Şehirler arası otobüs yolculuklarında bu önemli değişiklikler, 2024 yılında başlayacak.