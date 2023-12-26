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Yaklaşan yeni yıl öncesinde öğrenciler ve veliler, 1 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

1 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Yılbaşına sayılı günler kala, 2024 yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor.

Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 1 Ocak, kamuda birçok kurumun kapalı olmasına neden olacak.

Bu durumdan etkilenecek alanlardan biri de eğitim kurumları. 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olduğu için okullar da bu süreçte tatil olacak. Öğrenciler, yeni yılın ilk gününde dinlenme fırsatı bulacaklar. Tatilin ardından, 2 Ocak'ta ise derslere kaldıkları yerden devam edecekler.