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Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "Erasmus+ ve ESC Fırsatları, Europass CV ve Motivasyon Mektubu Hazırlama Atölyesi" düzenlendi.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, atölyenin tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar ve grup çalışmaları gibi yöntemlerle interaktif bir şekilde düzenlendiğini söyledi.

Başkan Halil Uğuz yaptığı açıklamada, “Bugün ‘Erasmus+ ve ESC Fırsatları, Europass CV ve Motivasyon Mektubu Hazırlama Atölyesi’ düzenledik. Hem eğlendik! Hem öğrendik. Yeni kültürlerle tanışma için, yabancı dil pratiği için, akademik ve kariyer hedeflerine ulaşmak için, kültürel gelişim için, yeni yerleri ve kültürleri keşfetmek için, bakış açısını genişlet için, Youthpass Sertifikasına sahip olmak için Erasmus+ ve ESC programlarına katılmalısınız” ifadelerini kullandı.