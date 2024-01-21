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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

20 Ocak 2024 Cumartesi günü 20.00-22.00 saatleri arasında emniyet ekiplerince “Şok Asayiş Uygulaması 35” uygulaması yapıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “62 ekip 154 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, bin 923 şahıs, 337 araç sorgulandı. 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış, 1 şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan işlem yapıldı. 1 araç trafikten men edilmiş, 83 umuma açık işyeri denetlenmiş, 16 metruk bina, 26 park bahçe ve 16 okul çevresi kontrol edilmiştir” ifadelerine yer verildi.