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Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yeni bir yansıma daha getirdi. Yapılan zamların ardından motorin litre fiyatı, 42 lirayı aşarak tüketicileri etkiledi.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki sürekli değişimler, akaryakıt fiyatlarını belirlemeye devam ediyor. 2024 yılına zamla başlayan akaryakıt sektöründe, Özel Tüketim Vergisi'nde yapılan düzenleme sonucu benzin, motorin ve LPG fiyatları önemli ölçüde artış gösterdi. Benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 3 lira 53 kuruşa yükselirken, LPG'nin litre fiyatı da 1 lira arttı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu yeni güncelleme, vatandaşların günlük yaşamını etkileyen önemli bir konu olmaya devam ediyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile birlikte vergi düzenlemeleri, tüketicilerin akaryakıt harcamalarını etkilemeye devam edecek.