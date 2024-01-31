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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihinde sona yaklaşıyor. 2024 yılı için yüzde 58,46 oranında zam uygulanan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başlamıştı. Ancak bugün, ödemenin son günü olarak belirlendi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu süreçte, araç sahipleri motor hacmi ve araç yaşına göre en düşük 347 TL, en yüksek ise 160 bin TL MTV ödemesi yapmak zorundalar. Bugünü kaçıranlar ise her ay yüzde 3,5 gecikme faizi ile karşı karşıya kalacaklar. MTV ücreti ne kadar? 2024 motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ve nereye ödenecek? İşte detaylar:

MTV ÖDEMESİ NERELERDEN YAPILABİLİR?

MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi, dijital vergi dairesi, banka internet siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla da yapılabilmektedir. Ayrıca, kredi kartı ile ödeme yapma imkanı da bulunmaktadır.

GECİKME DURUMUNDA FAİZ UYGULAMASI

Bugünü kaçıran araç sahiplerine her ay yüzde 3,5 gecikme faizi işleyecek. Özellikle yüksek trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını zamanında ödemedikleri takdirde yüksek oranlı faizle karşı karşıya kalacaklar. Bu durumda, ödeme yapılmadan araç muayenesi, satış veya yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil işlemi yapılamayacak.

MTV Ücretleri ve Taksit İmkanları

MTV ücretleri, aracın motor hacmi ve yaşına göre belirlenmiştir. İşte kategorilere göre MTV ücretleri:

Taşıt Değeri 180 bin 600 Liraya kadar:

1-3 yaş: 5851 TL

4-6 yaş: 4387 TL

7-11 yaş: 2544 TL

12-15 yaş: 1798 TL

16 yaş ve üstü: 690 TL

Taşıt Değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 Lira arası:

1-3 yaş: 6439 TL

4-6 yaş: 4828 TL

7-11 yaş: 2801 TL

12-15 yaş: 1972 TL

16 yaş ve üstü: 754 TL,

Taşıt Değeri 316 bin 400 Lira ve üstü:

1-3 yaş: 7026 TL

4-6 yaş: 5265 TL

7-11 yaş: 3050 TL

12-15 yaş: 2153 TL

16 yaş ve üstü: 823 TL

MUAFİYET DURUMLARI VE ÖNEMLİ BİLGİLER

SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik ve konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor. Ayrıca, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanan ikinci ek MTV iddialarıyla ilgili herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. MTV ödemeleri için son tarih olan bugünü kaçırmamanız önemlidir.