Fırıncıların yaşamış olduğu eleman bulma sıkıntısı ve yoğun çalışma temposu sonucunda tatil istekleri gerçekleştirildi.

Yaşamış oldukları sıkıntıları dile getiren fırıncılara Bakkallar Odası kayıtsız kalmadı.

Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş öncülüğünde Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir ve pide fırıncıları bir araya gelerek tatil günü hakkında karar aldı.

Yapılan görüşmede 3 Haziran dahil olmak üzere pazartesi günleri pide fırınları kapalı olacak.

“BİR GÜN KAPANACAK”

Yozgat’ta pide fırınları pazartesi günleri kapalı olacak.

Merkez’de 18 adet pide fırını bulunduğunu belirten Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, fırın sahiplerinin istekleri doğrultusunda pide fırınlarının pazartesi günleri kapalı olacağını söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Akdemir, “Yozgat’ta bulunan pide fırınlarının isteklerine göre pazartesi günleri fırınlar bir gün tatil yapmak suretiyle kapalı kalacak. Fırıncılarımız bir gün tatil yapmak istediler. Tatil gününün pazartesi olduğunun kararına vardık. Karar üzerine Valilikte Ticaret İl Müdürümüzle bir toplantı düzenledik sonrasında fırıncı esnaflarımızla bir araya geldik izin günlerini pazartesi olarak belirledik. Mesleğin ilerlemesi ve cazipliği adına bu kararı aldık. 20 yıldır fırıncı esnaflarımızdan duyduğum sıkıntılar pide fırınlarında tatil, izin, cenazesi yok, personel sorunu çok alttan gelen eleman yetişmiyor. Bu karar sonucunda vatandaşlarımızla da görüşmeler yaptık. Tatil gününü ilk olarak pazar günü düşünmüştük. Vatandaşlarımızı dinlediğimize pazar gününün çok sıkıntı olacağını düşündük kararı pazartesi olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

Ekmek Teknesi Pide Fırını işletme sahibi Hakan Sönmez ise “Valiliğimiz ve Yozgat Bakkallar Esnaf Odası Başkanlığımızın aldıkları karar ve işçilerimizin çalışmaktan yıprandıklarından haftada bir gün izinli olmaları bu sebepten işçi bulmaktan zorlanacağımızı düşünerek pazartesi günleri fırınlar kapalı olacak. Bu karar mesleğimizin devam etmesi ve teşvik amaçlı bir karar” diye konuştu.