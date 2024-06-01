Devlet, belirli koşullar altında ihtiyaç sahibi vatandaşlardan üreticilere kadar çeşitli maddi destekler sunuyor. Yapılan başvuruların incelenmesinden sonra, belirtilen koşulları karşılayan kişilere destek ödemesi yapılıyor.

Vatandaşlar, her ay belirli günlerde yapılan destek ödemelerini dikkatle takip ediyor. Bu ödemelerle ilgili bir haber de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Son duyuruya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin hesaplarına 30 milyon 54 bin TL tutarında tarımsal destek ödemesi yapacak. Bu desteklerin detayları da açıklandı.

Çiftçilerin hesaplarına yatırılacak olan destek ödemelerinin detayları belli oldu.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, Hububat-Baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği olarak 14 milyon 57 bin TL, Kırsal kalkınma yatırım desteği altında 9 milyon 600 bin 200 TL, Sertifikalı Tohum Üretim desteği olarak 5 milyon 904 bin 44 TL, Mazot ve gübre desteği olarak da 492 bin 756 TL hesaplara yatırıldı.

Geçtiğimiz günlerde ise, toplamda 1 milyar 221 milyon 785 bin TL'lik tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmıştı.