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Sarıkaya ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi.

Kutlama programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yıldız, Şube Müdürü Sebahattin Çakmak, öğrenci velileri ve eğitim gören öğrenciler katıldı.

Son yıllarda engelli bireylerin başarıları ile gurur duyduklarını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yıldız; “Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin, her konuda yaptıkları çalışmalar takdire şayan. Amacımız öğrencilerimizi kendine yeter duruma getirebilmek. Ben okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin başarısında emeği geçen tüm okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İstiklal Marşının okunması ile başlayan program yine öğrencilerin hazırlamış olduğu coşkulu gösterilerle devam etti. Programa katılan davetliler tarafından öğrencilerin hazırlamış olduğu şiir, gösteri ve müzik dinletisi büyük beğeni aldı.