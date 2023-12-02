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Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, köy ziyaretleri gerçekleştirerek köylerde ikamet eden vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Her fırsatta vatandaşların yanında olmaya devam eden Kaymakam Kurt, köy ziyaretleri kapsamından ilçeye bağlı Çiçeklihüğüyü köyünü ziyaret etti.

Ziyarette Kurt’a, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Müdürü ve köy muhtarı eşlik etti.

Kurt, Çiçeklihüğüyü köyünde ikamet eden vatandaşlara hane ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Kaymakam Kurt, “Elleri öpülesi çınarlarımızın her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu ve devletimizin her daim tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde” dedi.