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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan faiz kararı, bankalarda mevduat ve kredi faizlerinde yükselişe neden oldu. Peki, bankada parası olanlar şu anda ne kadar kazanıyor? İşte detaylar..

Son faiz kararıyla birlikte TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Bu kararın ardından bankalarda mevduat ve kredi faizleri de güncellenerek yatırımcıların dikkatini çekti. Mevduat faizleriyle ilgili bilgi veren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, bankada 1 milyon TL'si olan bir kişinin 32 günde 50 bin TL kazanabileceğini belirtti. Bayram, faiz artırımı öncesi 1 milyon TL'si olan bir kişinin 32 günde 45 bin TL civarında aylık kazanç sağladığını ifade ederek, "Şu anda 1 milyon TL'si olanlar 32 gün vadeli mevduattan 50 bin TL’ye kadar getiri sağlayabiliyor. Bu durum, kişilerin harcamalarını kısıtlamasına neden oluyor; ev veya araba almak yerine paralarını mevduatta tutma eğiliminde artış gösteriyor" dedi.

Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası'nın son toplantı metninde parasal sıkılaşmanın sona erdiğini ancak faiz artırımı olmayacağını belirtmediğine dikkat çekti. Bayram, faizlerin daha da yükselip yükselmeyeceği konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Ben faizde tekrardan yükseliş bekliyorum. Ekonomistlerin genel beklentisi yıl sonu faiz oranını yüzde 45’ler seviyesinde kapatmaktı.

Ancak sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yurt dışı temasları önemli. Yurt dışı yatırımcılar biraz daha faiz ortamının yükselmesini ve TL’ye güven ortamının gelmesini bekliyor. Bir miktar daha faiz artışı gelebilir. Seçim öncesi olması ve yatırımcıya güven verilmesi açısından hızlı bir şekilde faiz artışı yapıldı. O yüzden ben 250 baz puanlık bir artışın yapılacağını düşünüyorum. 500 baz puanlık bir artış daha yapılması şaşırtıcı olmaz."