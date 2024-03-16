Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2024 yılı eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında AFAD, Çandır ilçesinde eğitim veren 6 okulda eğitim düzenledi.

AFAD, Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çandır Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu, Çandır Atatürk Ortaokulu, Çandır Şehit Halim Altay İlkokulu, Çandır Cumhuriyet İlkokulu ve Çandır Anaokulu’nda öğrenciler ile bir araya geldi.

AFAD tarafından öğrencileri il olarak afet farkındalık eğitimi verilirken daha sonra deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği tarafından AFAD tarafından düzenlenen eğitimler ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından 2024 yılı eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çandır Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu, Çandır Atatürk Ortaokulu, Çandır Şehit Halim Altay İlkokulu, Çandır Cumhuriyet İlkokulu ve Çandır Anaokulu. Çandır ilçemizde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ ve akabinde ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında deprem, sel, yangın gibi afet türleri, tahliye prosedürleri, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konular işleniyor. Bu eğitimlerle öğrencilerimizi afet durumlarına karşı bilinçlendiriyor ve hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Yozgat Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğümüz toplumumuzun afetlere karşı direncini artırmak ve güvenliği sağlamak adına eğitim faaliyetlerine devam edecektir” denildi.