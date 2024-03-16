AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

31 Mart seçimine kadar sıkmak el bırakmayacaklarını belirte AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçe ziyaretleri kapsamında Sarıkaya ilçesinde biz dizi ziyarette bulunan Milletvekilleri Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın ilk durağı kaymakamlık oldu. Kaymakam Ahmet Nuru Demir ile bir araya gelen Milletvekilleri Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan’a İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Sarıkaya Belediye Başkan Adayı Osman Gözan ve İlçe Başkanı Ufuk Öcal eşlik etti.

Kaymakamlık ziyaretlerinin ardından esnaf ile bir araya gelen Milletvekilleri Akgül ve Süleyman Şahan daha sonra 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Sarıkaya Roma Hamamında incelemelerde bulundu.

“SARIKAYA'MIZ İÇİN YOLA DEVAM”

Sarıkaya ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Akgül, “Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan, İl Başkanımız Çelebi Altuntaş, İlçe Başkanımız Ufuk Öcal, Belediye Başkan Adayımız Osman Gözan ve teşkilat mensuplarımızla birlikte Sarıkaya Kaymakamımız Ahmet Nuri Demir'i ziyaret ettik. Daha sonra kaymakamlık binasında hizmet veren kurumlarımızın çalışanlarına da ziyarette bulunduk. Kaymakamımız Ahmet Nuri Demir’i ziyaretimizin ardından esnafımız ile bir araya geldik. Sarıkaya için 1 Nisan sabahı eser ve hizmet siyaseti yeniden başlayacak. Baran Caddesi üzerinde bulunan esnaf kardeşlerimizi ziyaret edip; 31 Mart Yerel Seçimleri için adayımız Osman Gözan'a destek istedik. Sarıkaya hazır ve kararlı. İnşallah Sarıkayalı hemşehrilerimizin güçlü desteği ile emaneti geri alıp; belediye burçlarına ak sancağımızı yeniden dikeceğiz. Son olarak ilçemizde yer alan Sarıkaya Roma Hamamında incelemelerde bulunduk. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Sarıkaya Roma Hamamını adım adım turizme kazandırıyoruz. Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan, Sarıkaya Kaymakamımız Ahmet Nuri Demir, İl Başkanımız Çelebi Altuntaş, İlçe Başkanımız Ufuk Öcal, Belediye Başkan Adayımız Osman Gözan ile birlikte Sarıkaya'mızın tarihi ve turistik değeri olan Roma Hamam'ını inceledik” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KAZANDIRDIK”

AK Parti Sarıkaya Belediye Başkan Adayı Osman Gözan’a destek istediklerini belirten Şahan, “Sarıkaya ilçemizde bir dizi ziyaretlerde bulunduk. 31 Mart seçimlerimize sayılı günlerimiz kaldı. Bizlerde bugüne kadar nasıl halkımızın yanında olduysak 31 Mart’tan sonrada halkımızın yanında olacağız. Bizler sıkmadık el girmedik gönül bırakmayacağız. İlçe ziyaretlerimiz kapsamında Sarıkaya ilçemizi ziyaret ettik. Kıymetli esnaflarımız ile bir araya gedik, AK Parti Sarıkaya Belediye Başkan Adayımız Osman Gözan’a destek istedik. Bizlere kapılarını ve gönüllerini açan Sarıkayalı hemşehrilerimize teşekkür ediyor, esnaf kardeşlerimize hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. Esnaf ziyaretlerimizin ardından 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan; Ülke ve Yozgat Turizmi içinde önemli katkılar sunacak Sarıkaya Roma Hamamı ya da diğer adıyla Kral Kızı Hamamı’nın turizmde hak ettiği yere ulaşması için yerinde incelemelerde bulunup, çalışmalarımıza hız kazandırdık” ifadelerini kullandı.