Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Arif Topal, Engelliler Haftası ve Aile Haftası dolayısıyla hane ziyareti gerçekleştirdi.

İl Müdürü Topal, Fatih Mahallesinde ikamet eden engelli Muhittin Demir’in hasta yatağı talebini yerine getirdi.

Topal yaptığı açıklamada, “Engelli evde bakım hizmet modelinden yararlanan Fatih Mahallesinde ikamet eden engelli Muhittin Demir için ailesi hasta yatağı talebi olmuştu. Hastamızın talebi doğrultusunda hasta yatağını tedarik edilerek aileye teslim ettik” ifadelerini kullandı.