TÜVTÜRK'ten araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni karar alındı. Artık bu araçlar muayene yaptırmayacak.

TÜVTÜRK, araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. Artık araç sahipleri, muayene süreçlerini daha düzenli hale getirmek amacıyla randevu almadan muayene yaptıramayacaklar. TÜVTÜRK istasyonlarında yeni bir uygulama başlatıldı ve bu değişiklik, araç sahiplerinin randevu almadan istasyonlara gitmelerini engelliyor.

TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi üzerinden yapılan randevu alımıyla, araç sahipleri istedikleri gün ve saatte muayenelerini gerçekleştirebilecekler.

Bu yeni uygulama ile birlikte randevusuz araç muayeneleri artık yapılmayacak ve bu sayede muayene süreçleri daha düzenli bir şekilde yürütülmeye çalışılacak.

Araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların bulunduğu illeri ve ilçeleri öğrenebilir ve uygun randevu tarihlerini kontrol edebilirler. Ayrıca, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan 'egzoz pulu' olarak bilinen egzoz gazı emisyon ölçümü testini yaptıran araç sahipleri, muayene sırasında ek bir test yaptırmaktan muaf tutulacaklar.

TÜVTÜRK'ün yeni uygulamasıyla, araç sahiplerinin muayene süreçlerinde yaşadığı sıkıntıların azalması hedefleniyor.

Gelecekte benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından önemli bir adım olacak. Araç sahipleri, belirtilen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirebilir ve araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilirler.