Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Yozgat İŞKUR İş Kulübü eğitimi verildi.
Eğitmen Abdullah Abdulkadir Karaduman tarafından verilen eğitim iki gün sürdü.
Eğitim boyunca kariyer planlama, kişisel farkındalık, ilan analizi, cv hazırlama, mülakat teknikleri konuları değerlendirildi.
Eğitimin ardından öğrencilere katılım sertifikalarını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Tolga Hanayoğlu, İŞKUR Yozgat İl Müdür Yardımcısı Okan Köseosmanoğlu, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Nida Kıyıcı ve İŞKUR Eğitmeni Abdullah Abdulkadir Karaduman takdim etti.
Muhabir: Hakan Demirbaş