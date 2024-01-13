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Hızlı teslimat sektöründeki markalar, 2024 yılında moto kuryelerin yeni ücretlerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, moto kuryelerin aylık kazançları 100 bin liranın üzerine çıkacak.

2024 yılında hızlı teslimat markaları, moto kuryelerin alacakları zam oranlarını belirledi. Yeni yılda, motokuryelerin kazançları paket bonuslarıyla birlikte yüzde 70 oranında artacak. Bu güncelleme ile birlikte, motokuryelerin aylık kazançları bazı bölgelerde 100 bin lira sınırını aşacak. Moto kuryeler kullandıkları araçlarının masraflarını veya sigorta primi ödemeleri gibi kalemleri kendileri karşılıyor.