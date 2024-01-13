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Yozgatlı vatandaşların erken emeklilik beklentileri, devletin dikkatini çekti ve çiftçi, esnaf, şoför gibi meslek gruplarında emeklilik primlerinde yapılan düzenlemelerle karşılık buldu.

Vatandaşların erken emeklilik taleplerine yönelik olarak devlet, emeklilik sistemine katılımı kolaylaştırmak amacıyla yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Yozgat’ta da çiftçi, esnaf ve şoför gibi pek çok meslek grubundaki emeklilik primleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeniden belirlendi.

YENİ DÜZENLEME İLE PRİM AVANTAJLARI

Yozgat’ta vatandaşlar, çalışma koşullarındaki zorluklar, ilerleyen yaş ve sağlık sorunları gibi nedenlerle erken emeklilik için gerekli düzenlemelerin hayata geçmesini bekliyor. Özellikle EYT'den (Erken Emeklilik Hakkı) yararlanamayan bireyler için gelecek yeni düzenlemeler büyük önem taşıyor. Yapılan düzenleme kapsamında emeklilik için prim gün sayısını tamamlamanın yolları çeşitlenirken, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlanması bekleniyor.

NASIL OLACAK?

Yozgat’ta yeni düzenleme ile işyerinde çalışarak, kendi iş yerini açarak, bir şirkete ortak olarak, isteğe bağlı sigorta primi yatırarak ya da borçlanma yoluyla emekli olma imkanı sağlanıyor. Öte yandan esnaf Bağ-Kur primleri en düşük 6 bin 900 lira 86 kuruş, en çok 51 bin 756 lira 52 kuruş olarak belirlendi. Primini düzenli ödeyen vatandaşlar için düşük tutar, 5 puanlık avantaj ile 5 bin 900 lira 74 kuruş olarak belirlenecek. En alt tutardan ödeme yapan esnafın aylık avantajı ise bin lira 12 kuruş olacak. Çalışmayanlar ya da eksik primi olanların her ay kendi primlerini ödeyerek yararlanabildiği isteğe bağlı sigortada tutarlar da değişiklik gösterdi. En düşük prim 6 bin 400 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Bu yıl hayata geçmesi beklenen düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı primlerinin üçte birini devlet karşılayacak.