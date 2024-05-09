Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Şehit Durmuş Delibaşı Anadolu Lisesi ve bünyesinde bulunan Yozgat Spor Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin sınıflarına misafir oldu.

Okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen Altınkaynak, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek, öğretmenler ile fikir alışverişinde bulunup, talep ve önerilerini dinledi.

Eğitime sağlamış oldukları katkılardan dolayı yönetici, öğretmen ve çalışanlara teşekkür eden Altınkaynak ziyaretini sonlandırdı.