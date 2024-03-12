Milli Eğitim Bakanlığı, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde önemli değişikliklere gittiğini duyurdu. Yapılan güncellemelerle birlikte, resmi ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve temel beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla istekleri doğrultusunda özel beceri geliştirme programları düzenleyebilecek.

Yozgatlı öğrenci ve öğretmenleri de bu değişiklikten doğrudan etkilenecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yönergedeki değişiklikle birlikte açılacak beceri geliştirme programlarının kurs alanları, süreleri, öğrenci sayısı, eğitim personeli, eğitim ortamı ve diğer detayların, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde bakanlık tarafından yayımlanan e-kılavuz'da belirtileceği vurgulandı.

“10 ÖĞRENCİ ŞARTIYLA KURS AÇILABİLECEK”

Yönergeye göre, kurs merkezlerine kayıt olmak isteyen öğrencilerin aynı tür okullardan gelmeleri gerekecek. Bu sayede yaz dönemi kursları ve yaz okullarına, öğrenciler kendi yerleşim birimlerinden kolayca katılım sağlayabilecekler.

Ayrıca, uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere, Türkçe dersinden en az 10 öğrencinin bulunması şartıyla kurs açılabilme imkanı tanınacak. Bu değişikliklerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere daha geniş bir beceri geliştirme yelpazesi sunmayı hedefliyor.