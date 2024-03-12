İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, 12 Mart İstiklal Marşı’nı Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı.

Taştan, İstiklal Marşı’nın, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümünde millet olarak aynı coşku, azim ve kararlılıkla Türkiye’yi geleceğe taşıma onurunu yaşadıklarını ifade eden Taştan, Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri, idealleri ve örnek kişiliğiyle gençlere ve çocuklara ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Taştan, millet olarak bilimde, sanatta, kültürde ve sporda azimle çalışarak Türkiye’yi çağın ötesine taşıma ve Mehmet Akif Ersoy’un "Asım’ın nesli" ifadesini gerçek kılma görevi olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andığını belirterek, şehit ve gazilere saygılarını sundu.