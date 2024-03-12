Sorgun Belediyesi tarafından ilçe merkezine kurulan iftar çadırında her gün bir hayırsever iftar yemeği veriyor.

Şakir Efendi Şehir Meydanına kurulan iftar çadırında her gün bir hayırseverin iftar yemeği vereceğini söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ramazanın ilk iftar yemeğini de kendisinin verdiğini söyledi.



Ramazan ayının kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Ekinci, “Her sene olduğu gibi iftar çadırımızı bu sene de Şakir Efendi Şehir Meydanı’mıza kurduk. Tabi ki bu bir gelenek haline geldi, ilk iftar yemeğini ben veriyorum ondan sonra da hayırsever vatandaşlarımız sırasıyla 30 gün boyunca yemek veriyorlar. Gayet güzel bir ortam oluyor bu da bizi sevindiriyor. İftar çadırının olması insanların buraya gelip bir arada yemek yiyip kaynaşması beni mutlu ediyor” dedi.

İftar için çadıra gelen vatandaşlardan Aydın Özbek ise emeği geçenlere teşekkür ederek, ailece ilk iftarlarını ilçe merkezine kurulan çadırda yaptıklarını söyledi.