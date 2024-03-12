Eğitim İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, İstiklal Marşı'nın kabul edişinin yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Başkan Tuygun, “Bugün, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümüdür” dedi.

Tuygun yaptığı açıklamada, “Kurtuluş Savaşı'nı yürüten, aldığı kararlarla, aydınlanma ve çağdaşlaşma sürecinde yaşamsal rol üstlenen Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Mart 1921 gününde İstiklal Marşı'nı ulusal marş kabul ederek, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda önemli bir adım atmıştır. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm yurttaşlarımızın katıldığı kurtuluş destanını ölümsüzleştirmiştir. Bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden olan İstiklal Marşı, yurttaşlarımızı ortak düşünce ve duygularda buluşturmakta, birlik ve dayanışmamızı güçlendirmektedir. Bugün hepimize düşen en büyük görev, geçmişte gösterilen çabaların anlam ve öneminin bilincine vararak, Cumhuriyetimizi tüm kazanımlarıyla sonsuza değin korumak ve yaşatmaktır. İstiklâl Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ulusal marş olarak kabul edilişinin 103. yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini ve değerli şair Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.