Artık cüzdanınızda birçok kart bulundurmanıza gerek yok. Hem TC kimlik kartı hem de ehliyetinizi tek bir kartta birleştirebilirsiniz. Peki birleştirme işlemi nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Günümüzde cüzdanlarımızı daha hafif tutmak artık mümkün! Artık TC kimlik kartınızı ve ehliyetinizi tek bir kartta birleştirebilirsiniz. Yapılan düzenleme ile artık ehliyet ve TC kimlik kartınızı ayrı ayrı taşımanıza gerek kalmayacak.

Bu düzenleme, milyonlarca vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak. Ehliyet ile kimlik kartını birleştirmek için yapmanız gereken adımlar ise oldukça basit. İşte detaylar:

RANDEVU NASIL ALINIR?

Kimlik kartı ve ehliyeti birleştirmek için ilk adım olarak en yakın Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almanız gerekiyor. Randevu almak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al sayfasını açın.

"TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme" seçeneğine tıklayın.

Çıkan ekranı onaylayın.

Kişisel bilgilerinizi girin.

İl ve ilçe seçin.

Adına randevu alınan kişiyi seçin.

Randevu saatinizi belirleyin.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik ve emniyet bilgileri için gerekli belgeler Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alındıktan sonra önem kazanıyor. Eğer yeni kimlik kartı ve yeni sürücü belgeniz varsa, bu belgelerle birlikte herhangi ek bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

ÜCRETSİZ BİRLEŞTİRME İŞLEMİ

Birleştirme işlemi tamamen ücretsizdir. Ancak, yeni ehliyet almak için 15 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret, vergi dairelerinden, online olarak veya bankalara giderek ödenebilir.

ESKİ KİMLİK VE EHLİYET DURUMU

Eğer hem eski kimlik kartınız hem de eski ehliyetiniz varsa, önce yeni kimlik başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Yeni kimlik başvurusu için 37 TL harç bedelinin ödendiğini gösteren belge ve son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

Kimlik ile ehliyet birleştirme işleminde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Kimlik ile ehliyet birleştirme için ilk şart, hem kimliğinizin hem de ehliyetinizin yeni olmasıdır.

Eğer ikisinden biri eskiyse birleştirme işlemi gerçekleştirilemez.

Birleştirme için vatandaştan herhangi bir ücret ya da belge istenmez.

İki kartınızdan biri eskiyse yenileme bedeli ödemeniz gerekebilir.

Yeni ehliyet için gerekli sağlık belgesi aile sağlığı merkezlerinden alınabilir.

Yenileme işleminde vereceğiniz biyometrik fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması önemlidir.

Sistemde görünüyor olsa bile harç bedelini ödediğinize dair bir belge mutlaka yanınızda bulunsun.

Yenileme işlemleri sırasında eski ehliyetiniz ya da kimliğiniz yanınızda bulunsun.

Artık cüzdanlarınız daha hafif ve kullanışlı! Hem kimlik hem de ehliyet tek bir kartta, hayatınızı kolaylaştırmak için Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alabilirsiniz.