Yozgat Havalimanı'nın faaliyete geçmesi için 2025 yılı heyecanla bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son açıklamasında Yozgat Havalimanı'nın 2025 yılında hizmete açılacağını duyurdu.

Yozgat Havalimanı ile ilgili en son Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklama yaparak 2025 yılında açılmasını planladıklarını bildirmiş ve "Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını da 2025 içerisinde hizmete almayı planlıyoruz" demişti.

Yozgat Havalimanı, modern bir terminal binası, eş zamanlı olarak 5 yurt içi veya yurt dışı uçağının kullanabileceği bir apron sahası ve uluslararası uçuş standartlarında tüm teknik servis ve hizmetlerin sunulacağı destek birimleri ile donatılmış durumda olduğu söyleniyor.

Bu tesisler, Yozgat'ı şehri küresel çapta erişilebilir hale getirecek. Bu gelişme, Yozgat'ın ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacak ve bölge için büyük bir dönüşümü beraberinde getirecek.