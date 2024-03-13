Kuyumcular altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunarak, satın alma sırasında zarar etmemeleri adına nelere dikkat etmeleri gerektiklerini anlattı. Gram altının o tarihte tekrardan yeni bir rekora imza atacağını da dile getirdi.

Altın, yüzyıllardır insanların güvenli limanı olmuş, yatırım yaparken tercih edilen en değerli madenlerden biri olmuştur. Ancak, son zamanlarda "merdiven altı" denilen ve ucuz olduğu için cazip görünen altın satış yerlerine dikkat çekmek önemli hale gelmiştir. Kesme altın olarak adlandırılan bu altınlar, ileride bozdurulmak istendiğinde büyük sıkıntılara yol açabiliyor.

GRAM ALTIN O TARİHTE YENİDEN REKOR KIRACAK!

Trabzon'un kuyumculuk sektöründe hizmet veren Nevzat Kuyumculuk'un Genel Müdürü Erhan Şakar, gram altın fiyatlarında son bir haftada yaşanan yaklaşık 100 TL'lik artışa işaret etti. Şakar, "Altının gram fiyatı son bir haftada yaklaşık 100 TL arttı. Yatırımcılar şu anda daha çok altına yöneliyor çünkü altın, dövizi geride bırakarak daha fazla kazanç sağlıyor. Bu yükselişle birlikte altın alanların sayısı da artıyor. Ancak bozdurmak isteyenler, fiyatların biraz daha yükselmesini bekliyorlar. Bazı tahminlere göre, yıl sonuna veya seçimlerden sonra altının 3.500 TL'yi bulabileceği söyleniyor" şeklinde konuştu.

ALTIN ALACAKLARA KRİTİK UYARI

"Altını güvenilir yerlerden alın" diyen Şakar, kesme altının güvenilir olmadığını vurguladı. "Güvenilir altın almak isteyenlerin mağazalardan almalarını öneriyoruz. 'Merdiven altı' dediğimiz, genellikle sertifikası olmayan, garanti verilmeyen altınları almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu tür altınları kuyumcuya bozdurmak istediklerinde ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Biz mağazacılar olarak kesme altın alışverişi yapmıyoruz. Bu altınlar genellikle atölyeler arasında dolaşan altınlar. Yatırımcıların kesme altın alırken dikkatli olmalarını ve ucuzuna aldanıp zarar etmemelerini öneriyoruz. Sertifikalı ve garantili altınları tercih etsinler, 'merdiven altı' dediğimiz yerlerden uzak dursunlar" dedi.

Trabzon'un meşhur coğrafi işaretli hasır bileziğinin neredeyse otomobil fiyatlarına ulaştığını belirten Şakar, "Altın fiyatlarındaki artış, Trabzon hasırını da etkiliyor. Bu bileziklerin fiyatları takım başına 300, 400 ve 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor, kalınlığına göre değişiyor. Son zamanlarda ise fiyatlarında 20-30 bin TL'ye varan artışlar oldu" şeklinde konuştu.