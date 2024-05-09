2.Enflasyon raporunu da açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1.000 TL’lik banknotlar basılıp basılmayacağı konusuna değindi. İşte detaylar…

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2024-II" tanıtım toplantısında en dikkat çekici sorulardan biri olan 500 ve 1000 TL’lik banknotlarının basılıp basılmayacağı konusuna açıklık getirdi. Karahan'a yöneltilen bu soruya verdiği ilginç yanıt ise dikkat çekti.

Karahan, soruya karşılık, “Analizi değerlendirilecek ona göre hareket edilecek.” şeklinde bir yanıt verdi. Bu yanıt, yeni banknotların geleceği hakkında net bir açıklama yapmamasıyla birlikte, banknotların geleceği hakkında belirsizlik yarattı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın bu soruya ne basılacak, ne de basılmayacak yönünde cevap net bir cevap vermemesi, yeni banknotlar yolda mı? sorusunu da beraberinde getirdi.

Başkan Karahan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Üst kupür banknota ihtiyaç olup olmadığı birçok faktöre bağlıdır. İhtiyaç görülürse, gerekli adımları atacağız."

Karahan'ın bu açıklamasıyla birlikte, yeni banknotların basılıp basılmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.