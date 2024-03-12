1938 yılında Adana'nın Osmaniye ilçesinde dünyaya gelen Arif Keskiner, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. Eğitimine İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi'nde devam ederek, ardından İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'ndan mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, bir süre yakın arkadaşı olan Yılmaz Güney ile birlikte çalıştı ve dört yıl boyunca Ağaoğlu Yayınevi'nin müdürlüğünü üstlendi.

Daha sonra çeşitli mesleklerde çalışarak deneyim kazandı. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik gibi farklı alanlarda çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra, yaklaşık elli fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi.

Aynı dönemde sinema sektörüne adım atan Keskiner, Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerine imza atan yapımların prodüktörlüğünü üstlendi. "Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" gibi önemli filmlerin prodüktörlüğünü yaptı. Ayrıca "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına da katkı sağladı.

Halit Çapın'ın hayat hikâyesinden esinlenerek TRT için üç bölümlük bir dizi gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini hayata geçirdi.

Daha sonra Sıraselviler'deki yazıhanesinde, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açtı. Keskiner, yirmi üç yıldır bu ünlü mekânın işletmeciliğini başarıyla sürdürmektedir.