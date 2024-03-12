Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer İlhan, ‘Mehmet Akif Ersoy'un Şiir Anlayışı’ konulu sunum yaptı. Prof. Dr. İlhan, milletlerin tarihinden gerçekten unutulmayacak zamanlar, anılar, şahıslar ve şiirlerin olduğunu ve bunu her milletin tarihinde bunu görmenin mümkün olduğunu belirterek Mehmet Akif Ersoy’un unutulmaması gereken fikir adamlarından biri olduğuna vurgu yaptı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Fidan, “İstiklal Marşı'nın Yazılma Süreci, Anlamı ve Önemi” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Öğretim Üyesi Fidan, konuşmasında Millî Mücadele ruhunu, nesilden nesile aktaran İstiklâl Marşı’nın Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınış sürecini anlattı.