Yozgat’ta dereceye giren öğrencilere ödülleri Valilik binasında yapılan törenle verildi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, bu süreçte emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilere seslenen Altınkaynak, “Yapılan her şey sizin geleceğiniz için yapılıyor” dedi.

‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, bu yarışmanın öğrencilerin bağımlılıkla mücadelesini ortaya koymak ve bir farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmalar olduğunu söyledi.

Altınkaynak öğrencilere seslenerek “Siz de bunlara katılıp destek olduğunuz için, duyarlılığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“DAHA ÇOK HİZMET EDEN DEVLET ANLAYIŞI”

Altınkaynak, “Artık hizmet eden bir devlet anlayışı hakim. Daha çok hizmet eden bir devlet yapısı anlayışı ortaya koymaya başladık. Ben ilk öğretmenliğe başlayacağım zamanda bir ilçeye görevlendirdiler, Antalya'ydı. Sabah gittim ve ilk öğretmen olarak atandım. İlçede görevlendirildiğimi söylediler. İlçeye gittim, ne ilçe milli eğitim müdürü ne de şube müdürüyle görüşemedim. Muhatap olduğum tek kişi o ilçenin şefiydi. Ama şimdi kapılarımız ardına kadar açık. Bugün bir veli, bir konuyla ilgili geldi. Biz herkesi dinliyoruz, herkese hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

“YEŞİLAY İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ”

Sivil toplum örgütleriyle de iş birliği yaptıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak kendisinin de bir Yeşilay gönüllüsü olduğunu söyledi.

Altınkaynak, “Birlikte iş birlikleri yapıyoruz. Yeşilay'la birlikte yaptığımız kurslarımız var. Yedam'la birlikte icra ettiğimiz kurslar var. Onların sergileri oluyor. Bu yarışmada sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek yarışması da tüm Türkiye'de, sadece Yozgat'ta değil, tüm Türkiye'de yapılan bir etkinlik. Öğrencilerimizin bağımlılıkla mücadelesini ortaya koymak ve bir farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmalar. Siz de bunlara katılıp destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben şunu da her zaman söylüyorum. Bir Yeşilay gönüllüsüyüm. Çok şükür hiçbir şeye bağımlılığım yok. Hayatımda hiç sigarada içmedim. Öğrencilerimize de örnek olsun diye söylüyorum. İnşallah bunu da böyle genele de yayarız. Yeşilay yetkililerimize, genel merkezdeki yöneticilerimize de böyle bir çalışmaya destek oldukları için, bizimle paydaş oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ…”

Yeşilay Yozgat Şubesi Başkan Yardımcısı Avukat Elmas Neslihan Uyar ise konuşmasında yarışmanın öneminde değindi.

Uyar, “İl Milli Eğitim Müdürümüz Yozgat’a en büyük paydaşımız ve destekçimiz. Bizler burada nesillerimize ve gelecek nesillerimize bağımlılıkla mücadeleyi aşılamak ve bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu geleceğimiz açısından oldukça büyük önem arz etmekte. Bu yarışmaya verdiğiniz destekten dolayı velilerimize, öğretmenlerime ve teşekkürün en büyüğünü siz değerli öğrencilerimize etmek isterim” şeklinde konuştu.

Törende çeşitli kategorilerde başarılı olan öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yeşilay Yozgat Şubesi Başkan Yardımcısı Avukat Elmas Neslihan Uyar ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir takdim etti.