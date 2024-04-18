Yozgat Valiliği, yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin şiddetli şekilde hissedildiği Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, “Tokat ili Sulusaray merkezli olarak bugün saat 18.11 sıralarında meydana gelen ve ilimizde de kuvvetli bir şekilde hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerimizde tedbiren tüm okullarımızda 19.04.2024 tarihinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.