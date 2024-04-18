Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, çiftçilerin çamurlu tekerleklerle trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Çamurlu tekerleklerle trafiğe çıkmanın tehlikeli olduğundan bahsedilen açıklamada, “Değerli çiftçilerimiz, çamurlu tekerleklerle trafiğe çıkmak, ciddi tehlikelere yol açabilir. Özellikle yağışlı havalarda veya çamurlu arazilerden çıkarken, traktörlerinizin tekerleklerini temizleyerek ve yolda seyahat ederken çamur bırakmamaya özen göstererek hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini sağlayabilirsiniz” denildi.

Bunun neden önemli olduğundan da bahsedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Neden mi önemli? Çamurlu tekerlekler, frenleme performansını azaltabilir ve kayma riskini artırabilir. Arkasında çamur bırakan traktörler, diğer sürücülerin görüşünü engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Çamurun yolda birikmesi, diğer araçların kontrolünü zorlaştırabilir ve güvenliği tehlikeye atabilir. Lütfen traktör kullanırken çamurlu tekerleklerle yola çıkmamaya özen gösterin. Kendiniz ve diğer sürücüler için güvenli bir yolculuk sağlamak hepimizin sorumluluğudur.”