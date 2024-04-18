Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kurum personeline yönelik “2024 Yangın Eğitimi” gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Cemal Yeşilyaprak tarafından kurum personeline “2024 Yangın Eğitimi” verildi.

Konu ile ilgili Orman İşletme Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yozgat Orman İşletme Müdürlüğümüzde Koruma Şube Müdürümüz Cemal Yeşilyaprak tarafından verilen 2024 yangın eğitimimizi gerçekleştirdik. Yeşil vatanımızı alevlere karşı koruyacak olan ormanın kahramanları mücadele için her daim hazır” ifadelerine yer verildi.