Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ziyaretlerde esnaflarla sohbet eden Başkan Arslan, talep ve önerilerini dinledi.

Esnafların her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Arslan, "Sizler bizim şehrimizin can damarısınız. Her zaman sizlerin yanında olmaya ve sorunlarınızı çözmeye devam edeceğiz" dedi.

Esnafların da Başkan Arslan'a ziyaretleri için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.