Yozgat Şehir Hastanesi Hematoloji Hekimi Uz. Dr. Özen Oruç, 17 Nisan Dünya Hemofili Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

Hematoloji Hekimi Uz. Dr. Özen Oruç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “17 Nisan Dünya Hemofili Günü dünyanın çeşitli ülkelerinde ‘Dünya Hemofili Günü’ olarak kabul edilmekte, farkındalık oluşturması ve sorunlarının çözümüne yönelik organizasyonlar yapılması hedeflenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Oruç açıklamasının devamında, “Dünya Hemofili Günü ilk kez 1989 yılında gerçekleştirilmiştir. Bugünde halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılmasına yönelik faaliyetler kapsamında eğitici kampanyalar, çeşitli eğlence programları ve medya desteğiyle tanıtılmaya çalışılmaktadır. Hemofili, kanın normal olarak pıhtılaşmadığı bir durum olup nadir görülen bir kanama bozukluğudur. Bu nedenle hemofilide, beklenmeyen yaralanma sonucu kanama veya cerrahi işlem sonrası yoğun kanama durumu ortaya çıkabilir. Bu durum da hayati risk oluşturabilir. Hemofili genellikle kalıtsaldır. Kalıtsallık, bozukluğun anne babadan çocuklara gen ile taşındığını ifade eder. Bu önemli hastalık ömür boyu devam eder. Yaklaşık her 5 bin erkek doğumundan birinde ortaya çıkar. Bu hastalıkta kadınlar taşıyıcıdır. Taşıyıcı olan bir annenin erkek çocuğuna yüzde 50 oranında hemofili hastalığını geçirme olasılığı vardır. Hemofili hastalığı asla bulaşıcı değildir” dedi.