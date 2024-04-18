Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan “14-20 Nisan Şehitler Haftası vesilesiyle; vatanımızı kanı, canı pahasına koruyan, birlik ve bütünlüğümüze kasteden düşmana karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan yaptığı ziyarette Dernek Başkanı Gökay Açıkgöz ve Dernek Üyeleriyle sohbet ederek, kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.