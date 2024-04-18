Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat Valiliğinden ikinci açıklama geldi.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Saha ekiplerimizce şuana kadar yapılan tespitlere göre; Kadışehri ilçemize bağlı köy mahalle ve beldelerde bazı yapıların zarar gördüğü, yaralı ve hayatını kaybeden vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir kısım ahırlarda mahsur kalan hayvanlar görevli ekiplerimizce kurtarılmıştır. Vatandaşlarımızın hasarlı yapılara girmemeleri önem arz etmektedir. Tüm ekiplerimizin saha çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.