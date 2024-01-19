Sorgun ilçesinde görev yapan öğretmenlere beyaz önlük dağıtıldı.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda öğretmenlere okulda giyinmeleri için beyaz önlük dağıtıldığını söyledi.
Öğretmenlerin yarıyıl tatili öncesi önlüklerini aldığını belirten Öcal, "Milli Eğitim Bakanlığımızca Olgunlaşma Enstitülerine diktirilen önlükler, öğretmenlerimize verildi. İlçemizde görev yapan bin 100 öğretmenin 415'i önlük talebinde bulundu. Gelen önlüklerin tamamı dağıtıldı" dedi.Kaynak: AA