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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nün mobil kanser tarama aracı, Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde ve ilçenin çeşitli noktalarında 2 aylık süreyle kanser taramaları gerçekleştirdi. Taramalarda meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması yapıldı.

Taramaların ardından, Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, Hemşire Hülya Coşkundere, Sümeyye Yıldırım, Ebe Döndü Kılıçarslan, Nazife Büyükbaş, Fatma Köse, Fatma Gülüm, Tıbbi Sekreter Dilek Şahan ve Tıbbi Sekreter Müberre Karagöz’e Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak tarafından teşekkür belgesi verildi.

Törende konuşan Dr. Parlak, “Kanser taramaları, kanserin erken teşhisi ve tedavisi açısından büyük önem taşımaktadır. Yerköy’de gerçekleştirilen taramalar kapsamında kanser taraması yapılmış ve bu taramalar sonucunda şüpheli görülen kişileri kanser şüphesi ile sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiştir. Bu sayede kanserin erken teşhis edilmesi ve hastaların tedaviye daha erken başlaması sağlanmıştır” dedi.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan da, “Taramaların başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Kanser taramalarını daha da yaygınlaştırmak ve halkımızın kanserden korunması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.