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Belediye Meydanı’ndan başlanan ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü, kısa süre önce yapımı tamamlanan Hanlar Sokak'ta oluşturulan etkinlik alanına kadar devam etti.



Yürüyüşe katılım sağlayan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemiz düzenlenen kortej yürüyüşüyle ‘Ay Yıldıza’ boyandı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 28 Ekim Çelenk Sunma ile başlayan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programıyla ve aynı gün 100. Yıl Doğa Yürüyüşü ile devam eden etkinliklerimiz bugün yapılan kortej yürüyüşüyle son buldu. Halkımızın her zaman olduğu gibi yoğun katılım gösterdiği belediye meydanından başladığımız 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü, kısa süre önce yapımını tamamladığımız Hanlar Sokak'ta oluşturulan etkinlik alanına kadar devam etti" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti sonrasında Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bugüne kadar vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan canlarını veren aziz şehitlerimizin ruhları ve coğrafyamızda yaşanan acı hadiselerin son bulması için dualar edildi. 100. Cumhuriyet yürüyüşümüz belediyemiz tarafından yapılan ikramlarla son buldu. Akdağmadeni Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla yad ediyor, ilk gününü yaşadığımız Türkiye Yüzyılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.