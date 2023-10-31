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Derginin bu sayısında Fuat Kale, "Sözün Büyüsünden Beyaz Cama “TRT Edebiyat Uyarlamaları" yazısıyla okuru mazide bir yolculuğa çıkarıyor.

Çare dergisi hakkında açıklama yapan dergi yetkilileri şunları söyledi: “Mustafa Çiftci ‘Heves Ölür Siz Merakınıza Sahip Çıkın’ denemsiyle memleketinden sinemaya bir pencere açtı. Kübra Karakaş ‘Yorgun Savaşçı’ başlıklı yazısıyla Ayşe Şasa ve sinema üzerine düşüncelerini anlatıyor. Tarık Tufan ile yapılan orta sayfa söyleşisini Mehmet Önder Karakaş hazırladı. Söyleşinin teması; Edebiyat, sinema, uyarlama ve Şanzelize Düğün Salonu. Fatih Sel, TRT'nin yeni dijital platformu TABİİ'de yayınlanan ‘Şanzelize Düğün Salonu’ dizisini inceledi. Mehmet Önder Karakaş son dönemde çok konuşulan filmden hareketle ‘Barbie ve Bağımsız Sinema Üzerine Bir Deneme’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Abdullah Kasay ‘Çiçek Dürbününden Bakmak’ inceleme yazısıyla Sinemada Çocuk Çizgiler ve Sinemada Çizgi Çocuklar kitaplarını ele alıyor. Nuh Kılıçaslan ‘Bir Başkasının Gözünden’ denemesinde sinemayı edebiyatın kollarında büyüyen bir çocuk olarak tanımlıyor. İlhan Kayhan ‘Sayısız Bir Renkten Beyaz Perdeye’ yazısında akılda kalan edebiyat uyarlamalarına değiniyor. Kâmil Büyüker Yozgat üzerine kazı çalışmalarına devam ediyor. Bu sayıda gündeminde ‘Son Devir Ulemasından Yozgatlı İsimler’ var. Bu yazılar dışında birçok eser sahibinin yer aldığı sayı dopdolu içeriği ile dikkat çekiyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Mustafa Mete'nin yaptığı dergiye caredergis[email protected] ve 0541 878 16 66 numaralı telefondan ulaşılabilir.”