Yozgat Gençlik Merkezi’nde Değerler ve Kuran-ı Kerim eğitimi hafta sonu da devam ediyor.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Kur’an kursu öğreticilerinin görev aldığı kurslarda öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanan müfredatla, değerler eğitimi ve Kur’an-ı Kerim’i tanıma dersleri verildiğini söyledi.

Sapmaz, “Kurslarda eğitim alan çocuklar, sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerlerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim’i ses ve şekil olarak öğreniyorlar” dedi.