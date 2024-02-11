Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’den güreşçi sporculara anlamlı destek.

Ortaokullar arası güreş müsabakaları için Amasya’yı temsilen gelen çocuklar, Sorgun Belediyespor tesislerinde misafir edildi.

Genç sporculara Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, Futbol Şube Sorumlusu Kerim Bağıran ile Futbol A takım ve altyapı sorumluları eşlik etti.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Spor yapmanın insan hayatındaki önemini ve çocuklarımızın üzerindeki etkileri çok önemli. Sorgun Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.