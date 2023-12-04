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Çiftçiler, Bağ-Kur'lu esnaflar ve 4 milyon 689 bin çalışan emekliyi kapsayan 86 maddelik Torba Yasa Teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklif, söz konusu gruplara 5 bin lira ikramiye ödenmesini öngörmektedir.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan teklif, çiftçiler, Bağ-Kur'lu esnaflar ve 4 milyon 689 bin emekli çalışanı kapsayarak her birine 5 bin lira ikramiye ödenmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Eğer teklif Meclis'ten geçerse, emekli ikramiyeleri 15 Aralık tarihinden itibaren ödenmeye başlayacaktır. Yasalaşması durumunda Meclis, 11 Aralık tarihinden sonraki süreçte 2024 Bütçesi'nin görüşmelerine odaklanacaktır.

Teklif, yıl sonu torbası içinde çeşitli düzenlemeleri barındırmakta olup, çalışan emeklilere tek seferlik 5 bin lira ikramiye öngörmektedir. Bu kapsamda, daha önceki bir kanun teklifiyle alakalı olarak emeklilere yapılan 5 bin lira ödeme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti. Bu ödemeler, kasım ayının ilk iki haftası içinde emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı.