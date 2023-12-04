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Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 04 Aralık 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.9335 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9281 liradan, satış fiyatı ise 28.939 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.488 TL'den yapan euro şu anda 31.4759 TL alış ve 31.5002 TL satış fiyatına sahip.