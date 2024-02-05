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Trafik cezalarının artmasından sonra muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası merak edilmeye başladı.

Araç muayenesi yaptırmayan sürücülere büyük cezalar geliyor. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası arttı.

Trafik cezalarındaki artışın ardından sürücülerin dikkatini çeken konulardan biri de muayenesiz araçlarla trafiğe çıkmanın cezaları oldu.

2024 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda trafik cezaları güncellendi ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası da belirlendi.

Trafik cezalarının artmasının ardından sürücülerin en çok merak ettikleri arasında “Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası ne kadar oldu? sorusu yer alıyor.

Peki, muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası ne kadar oldu? İşte muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası…

Yeni düzenlemelere göre, araç muayenesi yaptırmayan sürücülere büyük cezalar uygulanmaktadır.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında, araç muayene işlemlerini gerçekleştirmeden trafiğe çıkan sürücülere 34/a cezası verilmekte ve 10 ehliyet puanı kesilmektedir.

2024 yılında muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 1.506 TL olarak belirlenmiştir.

Ancak, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde ödeme yapılması durumunda indirimli tutar olan 1.129,55 TL ödenecektir.