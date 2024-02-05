Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelanlar, büyük bir felakete neden oldu. Yaşanan olaylar sonucunda, 39 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 4 ev ve 1 cami de yıkıldı. Felaketin yaşandığı köy dron ile havadan görüntülendi.

Tokat’ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde geçtiğimiz hafta iki ayrı heyelan meydana geldi. Evlerde oluşan çatlaklar nedeniyle AFAD ekipleri köye gelerek inceleme yaptı. İlçe jandarma ekipleri tarafından alınan tedbirler kapsamında, 39 ev boşaltıldı. Kontrol amacıyla boşaltılan 4 ev ve 1 cami, tamamen çöktü. Caminin minaresi de bir evin üzerine yıkıldı. Yaşanan olayın ardından birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar meydana geldi.

Heyelanın yaşandığı köy, dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntüler, köyün vahim durumunu detaylı bir şekilde ortaya koydu. Devam eden afetle mücadele çalışmaları, AFAD ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor.