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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü görevini yürütmekte iken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın tensipleri ile Yozgat’a atanan İl Müdürü Arif Topal göreve başlama mesajı yayınladı.

Topal yayınladığı mesajında; “Değerli Yozgatlı hemşehrilerim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız sayın Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendinin tensipleri ile Yozgat Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Öncelikle görevi devraldığım sayın Abdullah Neşeli beyefendiye emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim. Yiğitler şehri Yozgat’ta bu onurlu görevi çok kıymetli mesai arkadaşlarımla birlikte sevgi, saygı ve uyum içinde yürüteceğimize yürekten inanıyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım takım ruhu ile hareket ederek Yozgat ili genelinde sosyal hizmeti daha ileri noktalara taşımak hedefiyle daima en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağım. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, çocuk, engelli, yaşlı ve kadın olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı bireylerine gönül birliği, dayanışma, yardımlaşma, hakkaniyet ve hoşgörü ile katkı sağlamaya, desteklemeye devam edeceğim. Bakanlığımız, valimiz, milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ile diğer paydaşlarımızın da destekleriyle uyumlu, ahenkli ve özveriyle çalışacağım. Bu duygu ve düşüncelerle desteğini benden esirgemeyeceğine inandığım herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

ARİF TOPAL KİMDİR?

Adana ili, Karaisalı ilçesi, Eğlence köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, daha sonra Karaisalı Kur'an Kursu’nda hafızlığını tamamladı.

Adana İmam Hatip Lisesi’ni 1992 yılında bitiren Arif Topal, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu’nu daha sonra da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı yüksek lisans programı mezunu olan Arif Topal, İstanbul ve Adana'da İmam Hatip, Mersin İl Müftülüğünde Murakıp, Bayburt, Mersin, Osmaniye ve İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde şube müdürü olarak görev yaptı.

2017 yılı Nisan ayında kurum değiştirerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü görevinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürlüğü görevine atandı.