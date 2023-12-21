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Yozgat, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik asılsız çağrılarla ilgili bilgilendirme çalışmaları ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde ülke genelinde en düşük asılsız çağrı alan il ünvanını kazandı.

Vatandaşların gösterdiği hassasiyet ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde Yozgat, ülke genelinde en düşük asılsız çağrı alan il olmasında önemli bir rol oynadı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan gereksiz ve asılsız çağrılar, sağlık personelinin zamanını kaybetmesine ve gerçek acil durum çağrılarına daha geç ulaşılmasına neden olabiliyor. Bu sebeple, hemşehrilerimizin gösterdiği olumlu tutum, acil durum hizmetlerinin daha etkili bir şekilde işlemesine imkan tanıdı. Bu konuda emeği geçen herkese ve hassasiyetlerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Asılsız çağrılar konusunda duyarlılığın devam etmesi ve bu başarının sürdürülmesi için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerine yer verildi.