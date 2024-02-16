Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri tıkanan içme suyu borusunu kontrol ettiği esnada, borudan metrelerce ağaç kökü çıkardı.

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Olay, Yozgat Merkeze bağlı Topçu köyünde meydana geldi.

Borudan Çıktı (2)

Edinilen bilgiye göre, köyde suların kesilmesi üzerine köylüler Yozgat İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdi. Ekipler tıkanan boruları kontrol etti.

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Özel İdaresi ekipleri, yaptığı kontrolde su borusunu ağaç köklerinin tıkadığını fark etti. Borudan 10 metrelik ağaç kökünün çıkması üzerine köyde su sorunu çözülmüş oldu.

Muhabir: Alpaslan Demir