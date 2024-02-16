Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri tıkanan içme suyu borusunu kontrol ettiği esnada, borudan metrelerce ağaç kökü çıkardı.

Olay, Yozgat Merkeze bağlı Topçu köyünde meydana geldi.





Edinilen bilgiye göre, köyde suların kesilmesi üzerine köylüler Yozgat İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdi. Ekipler tıkanan boruları kontrol etti.

Özel İdaresi ekipleri, yaptığı kontrolde su borusunu ağaç köklerinin tıkadığını fark etti. Borudan 10 metrelik ağaç kökünün çıkması üzerine köyde su sorunu çözülmüş oldu.